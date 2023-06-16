Шоковая территория: сможет ли Немков одолеть опытнейшего Ромеро

В ночь на 17 июня в Чикаго на Wintrust Arena состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, который возглавит поединок россиянина Вадима Немкова и кубинца Йоэля Ромеро. Бойцы разыграют титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе. Немков проведет уже пятую защиту этого статуса. Кубинец стал претендентом благодаря лишь двум победам подряд над серьезными оппонентами. Эксперты и букмекеры считают россиянина очевидным фаворитом, при этом большинство аналитиков считают, что поединок затянется. 46-летний Ромеро находится в потрясающей форме и готов бросить вызов чемпиону.

Быстрый путь

Изначально бой Немкова и Ромеро должен был состояться еще в феврале этого года. После победы Вадима в реванше с Кори Андерсоном в ноябре 2022-го Йоэль вышел в ринг, спортсменам провели стердаун и анонсировали их поединок уже на начало февраля — через два с половиной месяца. Россиянин попросил больше времени на восстановление и подготовку, поэтому бой перенесли на июнь.

Йоэль выступал в вольной борьбе, в том числе на Олимпийских играх в 2000 и 2004 году в составе сборной Кубы. В 2000-м он стал серебряным призером Игр. Также Ромеро побеждал на чемпионатах мира в 1999 году и еще четыре раза забирался на пьедестал. На Панамериканском чемпионате по борьбе боец пять раз брал золото. В ММА 46-летний Ромеро дебютировал в 2009 году, а через четыре года подписал контракт UFC.

В главном промоушене мира он провел 13 боев, одержав 9 побед. В марте 2020 Йоэль добился права сразиться за титул в среднем весе и, проиграв австралийцу Исраэлю Адесанья, принял решение перейти в Bellator. Причем начал он с поражения раздельным решением Филу Дэвису, но затем досрочно одолел Алекса Полиззи и Мелвина Манхуфа. Этого хватило, чтобы получить титульный бой от главы организации Скотта Кокера. Босс Bellator объяснил это потрясающей формой кубинца и Немков с ним согласен.

— Если честно, в шоке от такой его формы соперника, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Вадим Немков. — Поэтому настраиваюсь на поединок конкретно — не как с пенсионером, а на серьезный бой. Готовился к нему так же, как к предыдущим. Так что недооценки с моей стороны нет. Для меня его самый показательный бой — с Филом Дэвисом. Конкурентный, где можно посмотреть на ошибки. Там к третьему раунду Ромеро подустал. Он такой — взрывной, опасный. Плюс удары у него корявые.

Многие болельщики считают, что Ромеро сохраняет свое тело в такой форме благодаря запрещенным препаратам.

— Может, это какая-то генетическая предрасположенность, — продолжил Вадим Немков. — Либо это очень хорошая химия, либо... Редко кто в 46 лет даже с химией в такой форме находится. Думаю, тут генетика еще свою роль играет. Может, выводит [допинг]. У нас же нет такого допинг-тестирования, как в UFC. Нас не контролируют постоянно. Нас контролируют либо перед боями, либо когда приезжаем на какие-либо мероприятия беллаторовские. Условно: могут взять допинг-пробу, когда ты приехал на пресс-конференцию, которая за два месяца до боя. В Гран-при, по-моему, кого-то даже сняли, у кого взяли допинг.

Не скупился на комплименты в адрес соперника и сам бразилец.

— Много лет назад я был [некоронованным] чемпионом другого промоушена [UFC], — сказал Йоэль Ромеро на пресс-конференции Bellator. — И все знают, что произошло в том бою (кубинец считает, что судьи отобрали у него победу над Робертом Уиттакером на UFC 225 — «Известия»). Я снова в Чикаго, и на этот раз я сделаю все, чтобы у меня не отобрали победу. Стать чемпионом Bellator — это новый старт моей карьеры. Но в данный момент я не сосредоточен на титуле. Самое главное — выиграть бой. Вадим Немков — выдающийся атлет, но я не думаю, что он выше или ниже уровня бойцов, с которыми я дрался раньше.

Красивая точка

Вадим Немков занимает третье место в мировом рейтинге бойцов полутяжелого веса по версии FightMatrix. Ромеро располагается на десятом месте. Так что это конкурентный боец.

— Ожидаю, что преимущественно бой будет проходить в стойке, — отметил Вадим Немков. — А там уже как пойдет. Скорее всего, Ромеро будет вытягивать меня на себя, контратаковать и взрываться. Заслужил ли он чемпионский бой после двух побед? Есть две победы, есть громкое имя. Он проиграл Филу Дэвису, но мой третий бой с Дэвисом никому не будет интересен. Да и я не хотел бы драться с ним. Сколько можно? То с Кори [Андерсоном], то с Филом драться? Остальные бойцы непонятные.

В предыдущем поединке, который состоялся в середине ноября прошлого года, Немков победил Кори Андресона единогласным решением судей. Знаменитый российский боец MMA Сергей Харитонов считает, что схватка с Ромеро также может продлиться всю дистанцию.

— Ромеро очень опытный боец, думаю, что он хорошо подготовился к Вадиму, — сказал «Известиям» Сергей Харитонов. — Тем более, что у него было больше полугода на это. Бой действительно, скорее всего, будет проходить в стойке. Соперники будут наносить урон друг другу, и думаю, что россиянин победит решением судей. Верю в Немкова.

При этом не исключено, что это последний бой нашего чемпиона в полутяжелом весе. Вадим признался, что из-за сгонок веса начались проблемы с почками. Так что поставить красивую точку в бою с кубинцем особенно важно.

— Кое-какие проблемы со здоровьем стали проявляться. Поэтому, думаю, пора потихоньку начинать думать о тяжелом весе. Здоровье надо сохранить после карьеры. Проблемы с почками чуть начались. Стандартная проблема из-за сгонки веса. Так что, возможно, это мой последний бой в полутяжелом весе. Но все может быть (согласно новому контракту, Немков должен провести в организации четыре боя за два года. — «Известия»).

Схватка Немкова и Ромеро начнется не раньше 06.00 по московскому времени. Поединок будут показывать на американском канале Showtime.