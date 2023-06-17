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Минцифры РФ разработало законопроект о штрафах за утечку персональных данных граждан

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Фото: Global Look Press/Annette Riedl
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных граждан. Об этом заявил в субботу, 17 июня, зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«За такие утечки, о которых мы, к сожалению, часто слышим, когда утекает более 100 тыс. строк, согласно законопроекту, который разработало Минцифры РФ, предусматриваются штрафы для юридических лиц от 5 до 10 млн [рублей]», — сказал сенатор «РИА Новости».

Шейкин добавил, что при повторном случае утечки предполагается штраф в размере до 3% от оборота компании за предшествующий год. Он выразил уверенность, что закон будет принят в текущем году, напомнив, что соответствующий проект президент России Владимир Путин поручил правительству внести «до 1 июля этого года».

Также сенатор заявил, что считает эффективным решением для предотвращения кибератак переход коммерческих компаний на современные отечественные IT-продукты, «поддерживающие все необходимые для безопасности обновления».

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Ранее, 16 июня, заместитель главы Минцифры РФ Александр Шойтов заявил, что кибератаки на Россию в настоящее время не ограничиваются DDoS-атаками, появились более сложные варианты, состоящие из нескольких этапов. По его словам, процесс такой атаки может продолжаться в течение нескольких месяце вили даже лет.

В этот же день также в рамках ПМЭФ глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский отметил, что его компания в этом году зафиксировала больше целевых атак на крупный бизнес и объекты инфраструктуры, чем годом ранее. Он добавил, что по всему миру такие атаки становятся всё более профессиональными.

До этого, 30 апреля, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных до миллиарда рублей. По мнению Чернышова, бизнес должен нести ответственность за факт утечки, а государству необходимо защитить своих граждан.

28 апреля Владимир Путин подписал закон о штрафах до 600 тыс. рублей за незаконное предоставление посторонним данных из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также за создание сайтов-двойников интернет-ресурсов, которые предоставляют сведения из ЕГРН.

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