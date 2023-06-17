Эксперт рассказал о желании неевропейских стран сотрудничать с РФ

Всё больше и больше неевропейских стран строят мосты к России по двум причинам: экономические возможности страны и недовольство Соединенными Штатами. Об этом заявил «Известиям» политолог Джон Вароли в субботу, 17 июня.

«Они хотят сотрудничать с Россией, они хотят торговать с Россией, они хотят хороших отношений с Россией. По двум причинам. Первая очевидная: Россия — самая большая страна в мире, у нее много экономических возможностей, много природных ресурсов, и странам мира нужны эти ресурсы, так что логично — они хотят торговать с Россией», — отметил Вароли.

По его словам, вторая причина заключается в том, что «большинство стран мира уже просто тошнит от Запада, США». Произошло это, по мнению Вароли, в связи с военными действиями на Среднем Востоке и в Северной Африке, которые дали свой «урожай».

Эксперт добавил, что сейчас многие страны продолжают иметь отношения с США, но минимизируют контакты насколько это возможно. Он предрек, что такие государства спустя время прекратят использовать доллар, и тогда мир начнет смотреть в сторону Китая и России. Как заявил Валори, этот процесс будет только ускоряться.

Сейчас всё больше неевропейских стран выказывают желание присоединиться к БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня объяснил это эффективностью и авторитетом объединения, а также потому, что общий подход стран БРИКС направлен на развитие отношений, основанных на выгоде и взаимоуважении.

15 июня Песков заявил, что в повестке саммита БРИКС, который пройдет 22–24 августа, будет обсуждаться желание 15 стран присоединиться к организации. Он также отметил большую международную моду на это объединение.