Песков объяснил желание стран присоединиться к БРИКС эффективностью объединения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 16 июня, объяснил большое число желающих присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) эффективностью и авторитетом объединения.

«Это не эффект от проводимой политики России, это эффект от перспектив развития такого интеграционного объединения, как БРИКС», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, общий подход стран БРИКС направлен на развитие отношений, основанных на выгоде и взаимоуважении.

«И вот эти страны, когда они объединились, то, как они развивают свои отношения, стало притягательным примером для большой группы стран», — добавил представитель Кремля.

Накануне, 15 июня, Песков отметил, что в настоящее время существует большая международная мода на объединение БРИКС. По его словам, в повестке саммита БРИКС, который пройдет 22–24 августа, будет обсуждаться желание 15 стран присоединиться к организации.

Ранее, 14 июня, стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол России в Каире Георгий Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Москвой. Кроме того, кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.

В тот же день посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука сказал «Известиям», что страна направила приглашение на саммит БРИКС президенту РФ Владимиру Путину и он его принял.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.