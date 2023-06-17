В случае разгрома украинской армии ее место могут занять польские солдаты, и это станет для них большой опасностью. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью польскому изданию Mysl Polska.

«Самым опасным моментом в ближайшие месяцы станет момент, когда украинская армия будет полностью уничтожена, что, по мнению Риттера, неизбежно. Вот тогда и появится давление, чтобы заменить побежденных украинцев поляками», — говорится в материале от 13 июня.

Бывший разведчик выразил уверенность, что Польша проиграет и для нее это станет «катастрофой».

Как сказано в статье, после заявления бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что Польша и страны Балтии могут вступить в конфликт, не втягивая весь альянс, возникли серьезные опасения по поводу безопасности поляков.

Если же Варшава решит вступить в «опасную схватку», она рискует потерять независимость, отмечается в издании. При этом, по словам Риттера, НАТО будет искать возможность создать гарантии для Украины «вне альянсовых структур».

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Также он отметил, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

14 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

1 апреля журнал Myśl Polska сообщил, что жителей Польши готовят к возможному конфликту с Россией. По словам журналиста Зинкевича, действия польских властей похожи на решения правительства страны в период между мировыми войнами.

Ранее, 19 марта, польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава напрямую вступит в конфликт с Москвой, в случае если Киев покажет свою несостоятельность на поле боя. Однако после этого посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла и сообщило, что слова Росцишевского были вырваны из контекста.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.