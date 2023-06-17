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Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: в случае поражения ВСУ украинских солдат могут заменить поляки
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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В случае разгрома украинской армии ее место могут занять польские солдаты, и это станет для них большой опасностью. Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью польскому изданию Mysl Polska.

«Самым опасным моментом в ближайшие месяцы станет момент, когда украинская армия будет полностью уничтожена, что, по мнению Риттера, неизбежно. Вот тогда и появится давление, чтобы заменить побежденных украинцев поляками», — говорится в материале от 13 июня.

Бывший разведчик выразил уверенность, что Польша проиграет и для нее это станет «катастрофой».

Как сказано в статье, после заявления бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что Польша и страны Балтии могут вступить в конфликт, не втягивая весь альянс, возникли серьезные опасения по поводу безопасности поляков.

Если же Варшава решит вступить в «опасную схватку», она рискует потерять независимость, отмечается в издании. При этом, по словам Риттера, НАТО будет искать возможность создать гарантии для Украины «вне альянсовых структур».

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Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о больших потерях у Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Также он отметил, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

14 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

1 апреля журнал Myśl Polska сообщил, что жителей Польши готовят к возможному конфликту с Россией. По словам журналиста Зинкевича, действия польских властей похожи на решения правительства страны в период между мировыми войнами.

Ранее, 19 марта, польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава напрямую вступит в конфликт с Москвой, в случае если Киев покажет свою несостоятельность на поле боя. Однако после этого посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла и сообщило, что слова Росцишевского были вырваны из контекста.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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