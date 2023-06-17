Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) получили задачу снарядить трофейный бронетранспортер взрывчатыми веществами. Затем машину направили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дистанционным подрывом уничтожили опорный пункт противника, о чем сообщили в Минобороны РФ 17 июня.

«Примерно в 300 м от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил ее в его в сторону и выпрыгнул, убыл в тыл. Я остался наблюдать, а после того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв», — описал выполнение боевой задачи командир инженерного взвода с позывным Барнаул.

По его словам, подрыв был очень серьезный, так как взрывчатых веществ было достаточно много: около 3,5 т тротила, пять авиабомб ФАБ-100.

«В результате этого, по данным радиоперехвата, противник понес значительные потери», — отметил он.

Барнаул добавил, что его группа установила более 1 тыс. противотанковый и более 200 противопехотных мин на определенном участке, где противник, попытавшись осуществить контрнаступление, тут же понес существенные потери. Там же подорвались две боевые машины пехоты противника иностранного производства — Bradley.

За уничтоженную технику западного производства военнослужащие были поощрены денежной компенсацией в размере 50 тыс. рублей и представлены к государственным и ведомственным наградам, отметили в Минобороны.

14 июня агентство InfoBRICS сообщило, что Украина потеряла большую часть боевых машин пехоты (БМП) Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии. Авторы заметки указали, что объявленное Киевом контрнаступление в процессе, но никаких значимых достижений у украинцев в нем нет.

Как отметил 13 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле, масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сегодняшний день.

При этом российский лидер заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Комментируя уничтожение российской армией западной техники, глава государства указал, что танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят. По его словам, Вооруженными силами РФ было уничтожено 25–30% техники ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.