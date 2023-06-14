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СМИ назвали уничтожение большей части БМП Bradley просчетом Киева

InfoBRICS: ВС России уничтожили большую часть Bradley из-за просчетов украинской армии
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Фото: соцсети
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Украина потеряла большую часть боевых машин пехоты (БМП) Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии, пишет агентство InfoBRICS 14 июня.

Из публикации следует, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже активно идет, однако Киев не достиг практически никаких видимых результатов.

«В социальных сетях распространились изображения уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley, используемых украинскими войсками. По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО», — говорится в материале.

В качестве примера специалист приводит потери ВСУ под Ореховым в Запорожской области, где Киев предпринимал попытки контрнаступления. Из девяти машин Bradley, прикрепленных к мотострелковому подразделению, шесть были уничтожены, три повреждены, хотя и подлежат ремонту. Уцелела только одна единица техники. При этом даже украинские боевики признают, что к значительным результатам такие атаки не привели.

Авторы выделили две причины, по которым Запад, по его мнению, просчитался. Первой причиной стало невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а второй — нереалистичные ожидания, возлагаемые на подготовку НАТО и оборудование, выделенное украинской армии.

Брюссель и Киев сделали ставку на то, что России не хватает военного потенциала, однако, как констатировал автор, это и привело к потери ВСУ большей части боевых машин.

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Как отметил накануне, 13 июня, президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле, масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сегодняшний день. При этом российский лидер заявил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Комментируя уничтожение российской армией западной техники, глава государства указал, что танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят. По его словам, Вооруженными силами РФ было уничтожено 25–30% техники ВСУ.

Ранее в тот день министр обороны Германии Борис Писториус также подтвердил активное уничтожение российской стороной танков Leopard, которые Киев использует в своем наступлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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