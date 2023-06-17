Местные жители рассказали о пожаре в жилом доме в Белгороде

Жители дома в Белгороде, где в ночь на 17 июня произошел пожар, рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину детали произошедшего инцидента.

Как рассказали горожане, о пожаре они узнавали из разных источников: кто-то из домового чата, кто-то — вообще от людей из других городов.

«Мне племянник из Москвы позвонил, сказал, мол, тетя Галя, у вас крыша горит. И мы собрались, вышли. С другой стороны дома тушат. Мы не слышали ничего, смотрели телевизор. Только вышла из спальни, как мне племянник позвонил», — поделилась местная жительница Галина.

Пожар продолжался более трех часов. Причины возгорания неизвестны, однако жители рассказали, что накануне днем в доме велись фасадные работы.

О горящей кровле дома в районе Свято-Троицкого бульвара сообщили ранее в этот день. Корреспондент «Известий» показал кадры с места событий и рассказал, что работа пожарных тормозилась из-за припаркованных у подъезда машин.

На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Как рассказали местные жители корреспонденту «Известий», сейчас доступ на верхние этажи горящей многоэтажки в центре Белгорода затруднен. Лестница завалена и затоплена. Купол полностью выгорел.

Предварительной причиной пожара, по словам главы региона, стало возгорание котельной на крыше здания.