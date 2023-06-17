Пожар в жилом доме Белгорода ликвидирован

Пожар, начавшийся в жилом доме в центре Белгорода, полностью ликвидирован, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в субботу, 17 июня, в своем Telegram-канале.

Как рассказали местные жители корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, сейчас доступ на верхние этажи горящей многоэтажки в центре Белгорода затруднен. Лестница завалена и затоплена.

По предварительным данным, горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры. Пострадавших нет.

Сейчас жителям дома предлагают временно расселиться. Причины произошедшего устанавливаются. После проведения оценки ущерба начнется восстановление жилых помещений и котельной.

О горящей кровле дома в районе Свято-Троицкого бульвара сообщили ранее в этот день. Корреспондент «Известий» показал кадры с места событий и рассказал, что работа пожарных тормозилась из-за припаркованных у подъезда машин.