В центре Белгорода загорелась кровля жилого дома, о чем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 17 июня, в своем Telegram-канале. Корреспондент «Известий» показал кадры с места событий.

По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше дома в районе Свято-Троицкого бульвара. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

По информации корреспондента, работа пожарных осложняется из-за припаркованных у подъезда машин. Огнеборцы пытаются расчисть необходимую площадку самостоятельно.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Накануне на западе Москвы на территории научно-клинического центра космической медицины начался пожар. Над зданием на улице Щукинская был виден густой черный дым.