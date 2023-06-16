Пожар вспыхнул на территории центра медицины катастроф в Москве

На территории Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» на западе Москвы начался пожар. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил источник «Известий».

Над зданием на улице Щукинская виден густой черный дым. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, загорелось строящееся здание. На месте работают пожарные.

Ранее, 13 июня, пожар вспыхнул на рынке «Садовод», расположенном на 14-м км МКАД на юго-востоке Москвы. Три павильона с товарами были охвачены огнем. При пожаре пострадал один человек, отравившийся продуктами горения.