Синоптики спрогнозировали до 29 градусов тепла в Москве в субботу

Переменная облачность, отсутствие осадков и до 29 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 17 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.



В Московской области днем ожидается от +25 до +30 градусов, ночью похолодает до +10.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Ранее, 16 июня, синоптики Гидрометцентра предрекли 30-градусную жару в столичном регионе в выходные. Согласно прогнозу, в субботу, 17 июня, и воскресенье, 18 июня, в столичном регионе столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов днем и от +11 до +16 градусов ночью.

15 июня Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве до 19 июня. В ближайшие дни в Московской области будет действовать режим среднего и высокого уровней пожарной опасности.