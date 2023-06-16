Синоптики предрекли 30-градусную жару в Московском регионе в ближайшие дни

На выходных в Москве прогнозируется температура воздуха до +30 градусов. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам специалистов, в субботу, 17 июня, и воскресенье, 18 июня, в столичном регионе столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов днем и от +11 до +16 градусов ночью.

Прогнозируется переменная облачность без осадков, слабый ветер.

Ранее, 15 июня, специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила об опасности жаркой погоды для людей и животных. По ее словам, жара опасна тепловым ударом, а дети и животные как раз находятся в самой жаркой зоне, ближе к раскаленному асфальту, пишет сайт kp.ru. Специалист посоветовала в жару гулять с детьми у водоемов или в парках, а с животными выходить рано утром или поздно вечером.

Ранее в этот день на остановках, автовокзалах и автостанциях в Московской области пассажирам начали раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», это способ поддержать жителей и гостей региона в период экстремальных погодных условий. Кроме того, раздачу питьевой воды в вечерний час пик организовали на 18 вокзалах и станциях МЖД. Как сообщает «Москва 24», также раздавать воду вечером будут в пятницу, 16 июня.

Также 15 июня Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве. В эти же дни в Московской области будет действовать режим среднего и высокого уровней пожарной опасности.

14 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столице в пятницу, 16 июня, ожидается температура воздуха +27…+29 градусов, пишет RT.

В тот же день Татьяна Позднякова рассказала телеканалу «360», что к концу рабочей недели ночи станут по-летнему теплыми. Температура в темное время суток составит около +12…+13 градусов. По ее словам, вода еще прохладная для купания, но позагорать на выходных будет вполне комфортно.

Ранее терапевт Людмила Лапа рассказала телеканалу «Звезда», почему в жару опасно ездить в электричках. По ее словам, духота в вагонах может привести к риску сердечных недомоганий, вплоть до сердечных приступов. Она призвала исключить перегрузки на организм и исключить риски того, чтобы такие вещи не происходили.