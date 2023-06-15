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Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве
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Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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До 19 июня в Москве будет сохраняться высокий риск лесных пожаров. Об этом 15 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Впервые в этом году выпускаем предупреждение о высокой пожароопасности именно в Москве, не в Московской области. Оно будет действовать с 16 по 19 июня. Это значит, что любая небрежность может привести к проблемам», — заявил он ТАСС.

В эти же дни в Московской области будет действовать режим среднего и высокого уровней пожарной опасности.

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Ранее в этот день сообщалось, что дорожные службы проведут аэрацию на дорогах Московской области для снижения температуры асфальтобетонного покрытия. Она способствует устранению пыли и улучшению санитарного состояния улично-дорожной сети городов.

Также 15 июня руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что на выходных жителей столицы ждет жаркая, но облачная погода. Максимальная температура составит +28 градусов.

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