Посол Антонов встретился в Вашингтоне с американской коллегой Трейси

Посол РФ в США Анатолий Антонов 16 июня встретился в Вашингтоне с послом Соединенных Штатов в России Линн Трейси, сообщила российская дипмиссия в Telegram-канале.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, указано в сообщении. Другие подробности встречи пока не сообщаются.

Ранее, в апреле, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами и не собирается изолироваться. По его словам, именно такие подходы заложены в обновленной концепции внешней политики РФ.

Тогда же Путин отметил, что российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Он подчеркнул: в основе этого кризиса — принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

Как уточнил 3 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, внешнеполитическая концепция РФ была обновлена с целью противостоять агрессии Запада.

Глава дипмиссии США Трейси прибыла в Москву 26 января. В тот же день заместитель главы пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что новый посол будет работать над проблемами двусторонних отношений для защиты американских интересов.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Она приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года.