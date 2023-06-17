Глава Минфина РФ Силуанов указал на позитивные изменения в бюджетной политике

Президент России Владимир Путин на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подчеркнул позитивы в бюджетной политике, о чем рассказал после выступления главы государства министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Здесь и помимо бюджетной поддержки надо создавать условия для «длинных» денег. Создавать условия для трансформации сбережений в инвестиции. И соответственно создавать макроэкономическую устойчивость, которая формируется в том числе за счет бюджета», — подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что было принято решение по развитию программ долгосрочных сбережений, а также по развитию интереса у населения по вложениям в активы на финансовом рынке. Министр также отметил, что получил персональное поручение по гарантиям, в том числе по технологическому развитию. По его словам, на это было выдано около 300 млн рублей.

«Мы как минимум удвоим в ближайшие годы, в ближайшее время. А в последующем будем смотреть необходимость капитальной поддержки организации с тем, чтобы продолжать использовать этот механизм», — пообещал он.

Ранее в этот день на ПМЭФ старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц рассказал, что формирование финансовой культуры населения способствует устойчивому росту экономики и банковской сферы. Он также подчеркнул, что банки заинтересованы в развитии финансовой грамотности населения, потому что такой клиент будет эффективно пользоваться банковскими продуктами.

В этот день президент России также заявил, что страна сохранила устойчивость экономики и даже «перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от своих принципов экономического развития»

Ранее, 23 мая, председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в России наблюдается рост по целому ряду экономических параметров.