В ПСБ рассказали о работе по формированию финансовой грамотности населения

Формирование финансовой культуры населения способствует устойчивому росту экономики и банковской сферы, заявил на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Развитие финансовой грамотности является залогом стабильного роста финансового сектора и инвестиционного рынка, поскольку именно финансовая культура миллионов российских граждан влияет на стабильную базу фондирования банковской системы и объемы инвестиций в компании российской экономики, указал Мигель Маркарянц. Именно поэтому развитие финансовой грамотности клиентов должно быть заложено в основу стратегии развития любой финансовой организации.

«Банки заинтересованы в развитии финансовой грамотности населения, потому что клиент, который хорошо разбирается во всех тонкостях банковских продуктов, будет эффективно и с выгодой ими пользоваться. А это значит, он сохранит лояльность банку и будет пользоваться его услугами на протяжении многих лет. ПСБ стремится стать для клиентов не просто надежным финансовым партнером, но и проводником в быстро меняющемся мире финансовых сервисов и услуг», — отметил Маркарянц.

Как рассказал выступающий, ПСБ активно проводит собственные обучающие программы в данной сфере, формируя у граждан модели грамотного финансового поведения. По его словам, банк разработал обширный инструментарий для различных целевых групп, учитывающий их профессиональные, отраслевые, возрастные и гендерные особенности, которые влияют на паттерны финансового поведения.