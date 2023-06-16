НБА отстранила Джа Моранта от регулярного чемпионата за демонстрацию оружия

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отстранила защитника «Мемфиса» Джа Моранта за повторную публичную демонстрацию оружия. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter 16 июня.

Огнестрельное оружие спортсмен выставил в соцсетях. НБА отмечает, что такое поведение «вызывает тревогу и приводит в замешательство, учитывая его подобное поведение в марте». Организация особенно обеспокоена тем, что другие молодые люди могут начать подражать поведению 23-летнего баскетболиста.

«В этих обстоятельствах мы считаем дисквалификацию на 25 игр уместной и дающей понять, что безрассудное и безответственное поведение с оружием недопустимо. Для Джа баскетбол в настоящее время должен отойти на второй план. Прежде чем он вернется к играм, он должен будет выполнить специальную программу, направленную на устранение обстоятельств, которые заставили его повторить это деструктивное поведение», — высказался комиссар НБА Адам Сильвер.

Дисквалификация игрока вступает в силу немедленно, сказано в пресс-релизе, кроме того, Морант лишается на этот отрезок времени заработной платы.

2 мая стало известно о том, что руководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» наложило дисквалификацию на нападающего команды Лионеля Месси, который посетил Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Спортсмен пропустил тренировку из-за поездки, в связи с чем клуб решил обложить спортсмена санкциями. Аргентинский форвард на две недели был лишен матча, тренировок и зарплаты.