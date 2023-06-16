Путин вручил Терешковой орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса

Президент России Владимир Путин 16 июня вручил орден Гагарина первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Ранее в этот день глава государства подписал указ о награждении Терешковой орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Она стала первым кавалером этой награды.

Подписание указа и вручение ордена состоялись в 60-ю годовщину полета Терешковой в космос.

27 мая Путин учредил орден Гагарина. В указе отмечалось, что орденом также могут быть награждены и иностранные граждане за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космоса, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.