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Путин вручил Терешковой орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин 16 июня вручил орден Гагарина первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Ранее в этот день глава государства подписал указ о награждении Терешковой орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Она стала первым кавалером этой награды.

Подписание указа и вручение ордена состоялись в 60-ю годовщину полета Терешковой в космос.

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27 мая Путин учредил орден Гагарина. В указе отмечалось, что орденом также могут быть награждены и иностранные граждане за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космоса, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.

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