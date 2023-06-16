Терешкова стала первым кавалером ордена Гагарина

Президент России Владимир Путин наградил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса. Это следует из указа главы государства, опубликованного 16 июня на официальном портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что орден присужден за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета. Президент России также отметил активную общественную и международную деятельность Терешковой.

Указ был подписан в 60-ю годовщину полета Терешковой.

27 мая Владимир Путин учредил орден Гагарина. В указе отмечалось, что орденом также могут быть награждены и иностранные граждане за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космоса, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.