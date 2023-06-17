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Юрист рассказал об изменениях в приеме на работу несовершеннолетних

Юрист Южалин: подростки теперь могут заключать трудовой договор с согласия одного из родителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Теперь подростки, достигшие 14 лет, имеют право заключить трудовой договор лишь с письменного согласия одного из родителей, рассказал «Известиям» 17 июня руководитель юридической практики в «SuperJob» Александра Южалина.

13 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №259- ФЗ, который вносит поправки в Трудовой кодекс РФ в части приема на работу несовершеннолетних.

Как объяснил Южалин, теперь достигшие 14 лет подростки могут заключить трудовой договор с письменного согласия одного из родителей. Ранее, помимо этого, было необходимо еще и согласие органов опеки и попечительства. Сейчас это нужно лишь в том случае, если речь идет о трудоустройстве детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.

«В остальном всё осталось без изменений. Подросток с 14 лет может заключить трудовой договор на выполнение легкого труда, не причиняющего вред его здоровью, и работать в свободное от обучения время. Как и ранее, если подростку исполнилось 16 лет, он может заключить трудовой договор самостоятельно, не спрашивая при этом разрешения (в том числе и у родителей). Разумеется, речь идет о выполнении работы, которая не запрещена ему по закону», — добавил юрист.

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3 мая управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель рассказал «Известиям», что в России увеличился спрос на молодых сотрудников в возрасте от 14 до 18 лет.

Количество вакансий для кандидатов в возрасте от 14 лет выросло в апреле на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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