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В России подскочил спрос на работников 14-18 лет

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В России увеличился спрос на молодых сотрудников. Количество вакансий для кандидатов в возрасте от 14 лет на платформе «Авито Работа» выросло в апреле на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, рассказал «Известиям» управляющий директор ресурса Артем Кумпель.

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Тенденцию подтвердили и в hh.ru. По их данным, в марте этого года работодатели отправили соискателям возраста 14-18 лет на 75% больше приглашений на собеседования, чем годом ранее.

Чаще всего подростков берут на должности курьеров и промоутеров. Также молодые люди рассматривают вакансии работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях. По данным SuperJob, зарплаты варьируются в диапазоне от 12 до 50 тыс. рублей в зависимости от должности и нагрузки.

Спрос на молодых сотрудников объясняется стремлением работодателей закрыть сезонную потребность в кадрах, передают эксперты. Кроме того, у 14-18-летних есть навыки в области современных цифровых коммуникаций, что ценится на рынке труда, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

В ноябре 2023 года депутаты от фракции «Единая Россия» внесли законопроект об упрощенном трудоустройстве подростков. Они предложили убрать требование о том, что для заключения договора с лицами старше 14 лет необходимо согласие органов опеки и попечительства. Достаточно согласия одного из родителей или законного представителя. Госдума 4 апреля приняла в первом чтении законопроект, 5 апреля был опубликован отзыв правительства с предложениями по его доработке.

С другой инициативой в сфере трудоустройства молодежи выступил Минтруд. В марте ведомство предложило установить страховые взносы за работников в возрасте 14-18 лет на льготном уровне 7,6%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С места в курьеры: в России подскочил спрос на работников 14-18 лет

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