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Барабанщик Rammstein высказал мнение о скандале с Линдеманном

Барабанщик Rammstein заявил, что шокирован скандалом вокруг вокалиста группы Линдеманна
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian D
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Барабанщик немецкой рок-группы Rammstein Кристоф Шнайдер заявил, что шокирован скандалом вокруг фронтмена Тилля Линдеманна, обвиняемого прокуратурой Берлина в преступлениях сексуального характера. Об этом музыкант написал 16 июня на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, обвинения, выдвинутые в адрес Линдеманна, потрясли как коллектив, так и его лично.

«Я шокирован тем, что о нашем солисте пишут в социальных сетях и печатают в прессе», — отметил Шнайдер.

Он поделился мнением, что вряд ли могло произойти что-то криминальное.

«Я не думаю, что происходило что-то из ряда вон выходящее, никогда ничего подобного не видел и не слышал от кого-либо из нашей команды из 100 человек. Всё, что я видел на вечеринках Тилля, — это взрослые люди, которые вместе развлекались», — добавил он.

Шнайдер добавил, что в последние годы Линдеманн отдалился от группы, уделяя много внимания своим вечеринкам и проектам.

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Ранее, 15 июня, представитель пресс-службы прокуратуры Берлина Карен Зоммер подтвердила «Известиям», что в отношении вокалиста группы Rammstein начато предварительное расследование по обвинениям в принуждении к сексуальным действиям и продаже наркотиков. Дополнительную информацию о ходе работы следственных органов она не привела.

Известно, что заявления поступили от нескольких лиц.

Днем ранее газета Bild сообщила, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против Линдеманна. По ее данным, следствие ведется по ст. 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

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