Путин рассказал о регионах-лидерах национального рейтинга инвестклимата

Лидерами по прогрессу в национальном рейтинге инвестиционного климата являются Чечня, Ростовская, Саратовская и Костромская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент отметил, что региональные управленческие команды играют главную роль в формировании современной деловой среды, а также перечислил субъекты РФ, добившиеся наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата.

«В целом, 60 регионов продвинулись в этом списке. С удовольствием назову лучшую динамику, [ее] показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. Поздравляю коллег и желаем дальнейших успехов», — сказал Путин.

Ранее на полях ПМЭФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило результаты десятого Национального рейтинга инвестклимата, согласно которому первые места в итоговом рейтинге заняли: Москва — первое место, Татарстан — второе место, Московская, Нижегородская и Тюменская области разделили третье место. Уточняется также, что итоговая оценка рейтинга формируется по четырем направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «поддержка МСП».

До этого, 15 мая, Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата за 2021 и 2022 годы подготовил собственное исследование, в котором установил самые инвестиционно-активные регионы РФ.

До этого, 4 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ работает над привлечением частных инвестиций в приоритетные производства, за восемь лет размер вложений должен составить не менее 10 трлн рублей.