В России назвали топ-35 инвестиционно-привлекательных регионов

Иркутская область, Якутия, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа возглавили топ-5 рейтинга 35 самых инвестиционно-привлекательных регионов России. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, подготовленного на основе данных Росстата по итогам 2021 и 2022 года. Документ имеется в распоряжении «Известий».

Как отмечают его авторы, объем инвестиций в основной капитал в целом по стране за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличился на 4,6 млрд рублей или на 19,9%. Общий рост инвестиций за счет всех источников финансирования увеличился на 4,6%.

«В тройке лидеров инвестиционной активности оказались регионы, сочетающие абсолютный объем инвестиций в капитал и их динамику», — пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.

По его словам, отдельно стоит отметить, что приведенные данные по объему и динамике инвестиций относятся к периоду санкций и СВО — периоду, когда бюджетные расходы могли и должны были бы увеличить капиталовложения субъектов бизнеса, но были перенаправлены.

«Инвестиции в капитал, частный и/или государственный (в данном случае это не имеет значения) — это единственный возможный источник будущего роста производства и занятости населения, а следовательно и увеличения его покупательной способности. Поэтому даже в абсолютном исчислении, без учета динамики цен, рост объема инвестиций означает будущий общий рост экономики на уровне государства», — полагает эксперт.

Согласно исследованию, в первой десятке рейтинга оказались Иркутская область, Якутия, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область, Москва, Красноярский край, Ленинградская область, Свердловская область, Краснодарский и Приморские края.

Во вторую десятку вошли Башкирия, Владимирская область, Крым, Нижегородская область, Дагестан, Ростовская, Воронежская, Калининградская, Московская области и Чечня.

Третью десятку заняли Санкт-Петербург, Бурятия, Чувашия, Самарская область, Пермский край, Саратовская, Амурская, Челябинская области, Севастополь, Чукотка, Волгоградская, Оренбургская, Тульская области и Ставропольский край.

Замыкают исследование Рязанская, Кемеровская, Сахалинская, Ивановская области, Карелия, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область.

Ранее, 4 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ работает над привлечением частных инвестиций в приоритетные производства, за восемь лет размер вложений должен составить не менее 10 трлн рублей.