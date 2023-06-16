Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям
Президент России Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям во время режима моратория. Об этом он заявил в пятницу, 16 июня, в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой. Считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе, а именно предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория», — сказал Путин.
Президент России отметил, что вопрос об амнистии в валютной сфере был поставлен ранее на встрече с представителями общественного объединения «Деловая Россия».
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