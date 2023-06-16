Военный эксперт назвал возможное направление удара ВСУ

Возможно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются нанести удар в направлении Мариуполя. Об этом 16 июня «Известиям» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что пока контрнаступление ВСУ идет не особо успешно. По словам Дандыкина, Киев потерял одну треть боевой техники с учетом применения российскими военными ракет по дальним тылам.

«Очевидно, что сейчас, конечно, они перегруппируются. Остались соединения, которые они пригототовили, порядка 12 бригад. И они пойдут в наступление, потому что скоро встреча НАТО в Вильнюсе, на которой будут решаться многие вопросы, и надо что-то показать. Для них будет немало испытаний. Они, конечно, сейчас, когда прошли дожди, опять попытаются где-то рвануть. Возможно, в направлении Мариуполя», — сказал эксперт.

Но российская оборона везде построена грамотно, подчеркнул Дандыкин. Объективно противник теряет от одного до двух батальонов в сутки по численному составу, не считая техники, заключил собеседник «Известий».

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников написала, что Украина была вынуждена начать контрнаступление, чтобы продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы.

В тот же день газета Politico рассказала, что Украина призывает западных союзников не подталкивать ее к поспешному наступлению, потому что это может привести к дорогостоящим неудачам, способным оказать влияние на моральный дух ВСУ и дальнейшую поддержку со стороны Запада.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что США могут сильно разочароваться в контрнаступлении ВСУ, потому что украинская армия теряет огромное количество западной техники, что является шоком для стран НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.