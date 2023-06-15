Politico рассказала о просьбах Украины к Западу не торопить контрнаступление

Украина призывает западных союзников не подталкивать ее к поспешному наступлению. Об этом 15 июня сообщила газета Politico.

«Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные линии грозны — у нас нет ни людей, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным», — приводит издание слова высокопоставленного украинского военного.

По его словам, Киев не хочет, чтобы его вынуждали совершать поспешные шаги, которые могут привести к дорогостоящим неудачам, способным оказать влияние на моральных дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дальнейшую поддержку со стороны Запада.

Также издание отмечает, что министр обороны Украины Алексей Резников в прошлом высказывал опасения в связи с завышенными ожиданиями от наступления ВСУ. Он призвал союзников умерить надежду, чтобы избежать разочарования в будущем.

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что США могут сильно разочароваться в контрнаступлении ВСУ. Он указал на то, что украинская армия теряет огромное количество западной техники, что является шоком для стран НАТО.

Накануне бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности. Например, украинские войска могут показать «два или три разрушенных здания», которые захвачены и находятся в 15–25 км от линии обороны российской армии.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг. Он сообщил, что к этому моменту боевые действия идут на Времевском выступе на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.