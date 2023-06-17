Борис, ты без прав: незадача Джонсона и прижимистость Трампа

Как Месси обогатил китайских отельеров и мошенников, какой «подарочек» Борис Джонсон рискует получить на свой день рождения от парламента и чем приход Дональда Трампа в ресторан Майами расстроил других его посетителей . Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Месси-мания

Главным событием в Китая 15 июня по логике должен был стать юбилей председателя КНР Си Цзиньпина — в этот день ему исполнилось 70 лет. Но основным хедлайнером, переключившим, пусть и не специально, всё внимание китайцев на себя, стал аргентинский футболист Лионель Месси. Он прибыл вместе со сборной Аргентины на товарищеский матч против Австралии. И его приезд в Пекин породил настоящую Месси-манию, которую отметили даже некоторые политические СМИ Китая.

Это порадовало не только многочисленных футбольных фанатов, но и владельцев отелей. Уже в понедельник, 12 июня, цены на номера люкс в отеле в Пекине, где остановились Месси и другие аргентинские игроки, взлетели до 8738 юаней ($1216) — впятеро выше привычных. Стоимость же номера на 15 июня, день игры, выросла в невиданные 30 раз. По сообщениям местных СМИ, один рьяный болельщик, забронировал проживание сразу в четырех гостиницах, пытаясь увидеть Месси вживую, и не поскупиля выложить на вероятную встречу с мечтой 10 тыс. юаней.

Фото: Global Look Press/Zhang Chen

Впрочем, у Месси-мании нашлась и обратная сторона — пребывание звезды в Китае дало простор для фантазии мошенникам. Так, одни стали рекламировать вечер в компании Месси за 300 тыс. юаней ($42 тыс.). Другие за 8 тыс. юаней предлагали индивидуальный VIP-пакет: место в первом ряду на стадионе, футболку с автографом и фотографию с Месси. Но переплюнул всех некий нечестный делец, пообещавший появление футболиста в прямой трансляции в аккаунте клиента, чтобы прорекламировать его товар, — ни много ни мало за 50 млн юаней ($7 млн).

Прощай, Борис

На этой неделе на дальнейшей политической карьере экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, по сути, был поставлен крест. 14 июня комитет по привилегиям палаты общин британского парламента огласил выводы своего расследования, фактически признав Джонсона вруном . Всё потому, что он сразу семь раз обманул членов палаты общин, когда те вели расследование вечеринок на Даунинг-стрит, 10 в разгар строгих антикоронавирусных ограничений.

Скандал вокруг недостойного поведения Джонсона и сотоварищей в пандемию, собственно, и стал причиной, по которой он покинул кресло премьера прошлым летом. Но с его отставкой проблемы не закончились: Борис продолжил настаивать на своей невиновности, тогда как некоторым парламентариям очень хотелось доказать обратное. Итогом этих усилий и стал вердикт комитета по привилегиям.

Отчасти Борис Джонсон переиграл вердикт, сложив с себя полномочия депутата парламента еще 10 июня (уйдя с поста премьера в 2022-м, Джонсон оставался депутатом от одного из лондонских округов). Без этого его отстранили бы на 90 дней по решению членов комитета, что было бы более унизительно. Но при этом члены комитета единогласно рекомендовали не выдавать экс-премьеру пропуск на проход в здание парламента (а это негласная привилегия всех бывших депутатов), что является фактическим запретом на депутатскую деятельность и беспрецедентным наказанием для такой высокопоставленной фигуры.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Решение комитета должно подкрепить голосование в палате общин. Большинство там принадлежит однопартийцам Джонсона, но не факт, что все они будут на его стороне. По иронии судьбы, голосование пройдет в ближайший понедельник, 19 июня, в день 59-летия Бориса Джонсона.

Жадина-говядина

Бывший лидер страны по другую сторону Атлантики — экс-президент США Дональд Трамп, уже отпраздновавший свой день рождения 14 июня, тоже стал на этой неделе героем скандала. Без далекоидущих политических последствий, но зато с репутационными потерями.

Проведя все утро 13 июня в федеральном суде в Майами, где ему выдвинули аж 37 обвинений в неправильном обращении с секретными документами и препятствовании попыткам правительства вернуть их, экс-глава Белого дома зашел перекусить в местный ресторан «Версаль». Там теплый прием оказал ему не только персонал, но и другие посетители, спевшие ему Happy birthday to you накануне его 77-летия.

После этого Дональд Трамп громогласно провозгласил: «Еда для всех», подразумевая, что он угощает клиентов ресторана из своего кармана. Но спустя 10 минут экс-президент покинул заведение, даже и не подумав оплатить счет.

Фото: REUTERS/Amr Alfiky

На этом фоне журналисты припомнили, что в прошлом Трамп, чье состояние оценивается в примерно $2 млрд, не раз «зажимал» людям обещанное. Например, во время своей президентской кампании 2016 года он, по утверждениям USA Today, отказался платить сотням разных людей, нанятых для работы на него по контракту, — от посудомоек до адвокатов. А в последние недели в СМИ стали мелькать сообщения, что платить по счетам перестала и медиаплатформа Трампа Truth Social — социальная сеть, задуманная как конкурент Twitter. Якобы с марта компания не перечислила ни цента своему веб-хостингу, задолжав с тех пор $1,6 млн.

Не хочу жениться

Китай, нередко достигающий рекордных показателей в экономике, в социальной сфере стал всё чаще ставить антирекорды. На этой неделе в стране обнародовали статистику за 2022 год, касающуюся числа заключения браков. И она не могла не расстроить власти. В 2022 году в стране сыграли свадьбу только 6,83 млн пар — на 10,5% меньше, чем годом ранее. Этот показатель вообще самый низкий с 1986 года, когда в Китае стали вести такую статистику.

Конечно, эти цифры можно было бы списать на прошлогодние карантинные ограничения, в разгар которых людям было не до свадеб. Но демографы понимают, что первопричина — в банальном нежелании молодых людей связывать себя узами брака.

Фото: Global Look Press/Li Qianlei

Всё меньше китайские пары хотят и рожать. По итогам прошлого года, на фоне крайне низкой рождаемости население страны сократилось впервые за более чем 60 лет. И уже к середине 2023-го, по данным ООН, Китай уступил пальму первенства Индии в качестве самой многонаселенной страны мира.

О том, что КНР с его проблемой стареющего населения грозит демографический кризис, власти трубят уже много лет подряд. Но пока подбадривают население уговорами не затягивать с женитьбой и не спешить с разводом, а также снятием запретов на численность детей в семье. Хотя, как уверены многие, финансовые стимулы для семей с детьми, большая гибкость в трудоустройстве женщин и лояльность в отношении незамужних матерей-одиночек (чьи дети пока фактически вне закона) были бы куда эффективнее.

Смертельный номер

На этой неделе мировые СМИ облетела новость про то, как 76-летнюю жительницу Эквадора чуть было не похоронили, решив, что она умерла от инфаркта. Но женщина обманула смерть — в разгар своих собственных похорон она очнулась и принялась колотить по крышке уже закрытого гроба.

Фото: скриншот видео

Тем временем в Бельгии 45-летний Дэвид Бартон решил обмануть собственных родственников, инсценировав свою смерть. Мужчина давно жаловался на то, что некоторые члены его большой семьи перестали приглашать его на торжества. И решил расставить все точки над i по вопросу о том, кому из родни он дорог, а кому нет. Лучшим же способом для такой проверки он счел свои похороны, чтобы посмотреть, кто явится проводить его в последний путь, а кто нет. Но Бартон хотя бы благоразумно посвятил в планы своего розыгрыша жену и детей.