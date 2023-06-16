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В России заявили о возможности экспортировать зерно почти в 160 стран

Россельхознадзор: Россия в 2023 году сохранила основных покупателей зерна, расширяет поставки мяса
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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Россия в 2023 году может экспортировать зерно почти в 160 стран, а также расширила поставки птицы, говядины и свинины. Об этом 16 июня заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Основными покупателями российского зерна <...> стали страны Ближнего Востока с долей 39%, Африки — 20%, Азии — 31%, Европейского союза — 7%», — сообщил Данкверт в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он также подчеркнул, что выросли поставки зерна в страны ЕАЭС — в 1,6 раза, до 5,6 млн т. В частности, в Белоруссию — на 72%, до 1,2 млн т

Кроме того, по словам Данкверта, в прошлом году Россия получила право поставок 34 видов животноводческой продукции в 41 страну, а в 2023 году — девяти видов продукции в пять стран.

Глава Россельхознадзора добавил, что, несмотря на трудности с логистикой, отмечается увеличение объема экспорта продукции по сравнению с 2022 годом.

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14 июня вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что по итогам 2023 года экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) может показать такой же рост, как в прошлом году.

В 2022 году российский экспорт АПК превысил $41,5 млрд, что на 12% выше показателя 2021 года ($37,1 млрд).

Ранее, 9 июня, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что уровень продовольственной безопасности России является одним из самых надежных в мире.

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