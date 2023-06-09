Мишустин назвал уровень продбезопасности РФ одним из самых надежных в мире

Уровень продовольственной безопасности России является одним из самых надежных в мире. Об этом 9 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Уровень продовольственной безопасности в нашей стране — один из самых надежных в мире. В 2022 году мы достигли значений, отраженных в национальной доктрине, которая утверждена президентом России», — заявил он на пленарном заседании Евразийского конгресса.

Глава правительства отметил, что Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельхозпродукции, удобрений и энергоносителей по всему миру.

Ранее, 7 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Россия продолжит выполнять свои экспортные обязательства перед странами Африки. По его словам, РФ вместе со странами континента наращивает усилия по обеспечению продовольственной безопасности.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия планирует безвозмездно поставить в Нигерию 34 тыс. т удобрений. Москва ранее уже отправила 20 тыс. т удобрений в Малави и 34 тыс. т минеральных удобрений в Кению.

В конце мая Лавров заявил, что Россия отправит в Нигерию партию удобрений на безвозмездной основе. По его словам, руководство Евросоюза (ЕС) «в полном соответствии с колониальными практиками» блокировало данную инициативу, после чего у России ушло полгода, чтобы отправить хотя бы первую партию удобрений в количестве 20 т в Малави.