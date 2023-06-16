Абрамченко заявила о необходимости ввести обязательное чипирование собак в РФ

В России необходимо повысить ответственность хозяев за своих собак с помощью обязательного чипирования животных. Об этом заявила 16 июня заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что недавние примеры, когда люди погибали от нападения бездомных собак, свидетельствуют о том, что в правовом регулировании данного аспекта не всё совершенно.

«Наша задача — сделать так, чтобы животные, собаки в том числе, были учтены. Для этого необходимо внедрять систему чипирования этих животных. После этого будет понятно, принадлежащее какому владельцу животное оказалось на улице, и уже применять меры ответственности», — заявила Абрамченко в интервью ТАСС.

По ее словам, для этих целей готовится ряд поправок в действующее законодательство: от корректировки Кодекса об административных правонарушениях до изменения закона об ответственном обращении с животными, во избежание случаев угрозы жизни и здоровью людей.

Ранее, 10 мая, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов подготовил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. Кроме того, предлагалось обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу.

До этого, 17 апреля, сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход разбирательства по делу о гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак в Оренбургской области.

Днем ранее бездомные собаки напали на девятилетнего ребенка и загрызли его рядом с гаражами на улице Кольцевой в Промышленном районе. В результате полученных ранений мальчик скончался на месте. Возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).