ПСБ предложит пассажирам российских железных дорог кобрендовые карты

ПСБ и Федеральная пассажирская компания заключили меморандум о развитии кобрендовых карт в рамках программы лояльности «РЖД Бонус». Документ подписан в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Документ предусматривает создание совместного карточного продукта, а также развитие технологичной платежной инфраструктуры для пассажиров поездов.



Как рассказали в пресс-службе банка, держатели кобрендовой карты смогут получать повышенные баллы в программе лояльности «РЖД Бонус» и оплачивать ими железнодорожные билеты.



Заместитель председателя ПСБ Константин Басманов отметил, что благодаря меморандуму повысится «доступность карточных продуктов в отдаленных российских регионах», а также появится возможность «внедрять новые инновационные платежные инструменты и разрабатывать персонализированные программы лояльности национального масштаба».



«Технологичная, удобная и безопасная платежная инфраструктура играет ключевую роль в развитии российской экономики, создании благоприятных условий для бизнеса и повышении доступности финансовых услуг для населения на всей территории нашей страны», — подчеркнул Константин Басманов.



Он также обратил внимание на то, что в последние годы россияне стали активнее путешествовать на поездах. «Российский рынок внутреннего туризма имеет огромный потенциал, и мы заинтересованы участвовать в развитии технологичных финансовых сервисов для миллионов россиян, которые пользуются поездами», — заключил зампред ПСБ.



Гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов в свою очередь сказал, что компания стремится сделать «поездки выгодными для всех категорий граждан». Поэтому Федеральная пассажирская компания вместе с партнерами работает над развитием проектов с участием программы лояльности «РЖД Бонус», которые предоставят пассажирам преимущества «не только в транспорте, но и в повседневной жизни», добавил Владимир Пястолов.