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Путин на ПМЭФ встретится с президентом ОАЭ
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Путин на ПМЭФ встретится с президентом ОАЭ

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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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В рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 16 июня состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы уточняется, что ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.

Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил визит лидера ОАЭ на ПМЭФ. По его словам, эта встреча пройдет непосредственно перед пленарным заседанием Петербургского экономического форума. На сайте форума уточняется, что начало запланировано на 14:00.

Представитель Кремля также добавил, что в делегации ОАЭ будет несколько министров и представители бизнеса. Ушаков вместе с тем резюмировал, что Путин «достаточно часто» встречается с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, у лидеров сложились доверительные, конструктивные отношения.

В последний раз президенты встречались осенью 2022 года также в Санкт-Петербурге.

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ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на форуме в этом году.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с ОАЭ.

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