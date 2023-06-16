Синоптики спрогнозировали москвичам до 29 градусов тепла в пятницу
Переменная облачность, отсутствие осадков и до 29 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 16 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.
В Московской области днем ожидается от +25 до +30 градусов, ночью похолодает до +10.
Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
Ранее, 15 июня, Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве. В эти же дни в Московской области будет действовать режим среднего и высокого уровней пожарной опасности.
Тогда же руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что на выходных жителей столицы ждет жаркая, но облачная погода. Максимальная температура составит +28 градусов.