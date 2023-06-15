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Синоптик спрогнозировал облачную погоду в выходные в Москве

Синоптик Ганьшин: в выходные москвичей ждет жаркая, но облачная погода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На выходных, 17 и 18 июня, жителей столицы ждет жаркая, но облачная погода. Максимальная температура составит +28 градусов, рассказал «Известиям» 15 июня руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«Суббота в Москве будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит +28 градусов. В воскресенье, 18 июня, будет также облачно с прояснениями, но чуть прохладнее — температура воздуха достигнет +25», — сообщил он.

Среди российских городов-миллионников, по его словам, самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, где температура воздуха прогреется до +26 … +29 градусов.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Перми, Екатеринбурга, Омска, Уфы и Челябинска, где ожидаемая температура составит +14 … +19, добавил синоптик.

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9 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что купальный сезон в столице откроется в следующие выходные, 17 и 18 июня, когда вода прогреется до +20…+22 градусов.

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