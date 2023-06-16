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Аль Пачино в 83 года стал отцом в четвертый раз

TMZ: Аль Пачино стал отцом в четвертый раз в 83 года
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Фото: REUTERS/Danny Moloshok
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Голливудский актер Аль Пачино в 83 года вновь стал отцом. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актера Стена Розенфилда.

«Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфалы родился сын, которого назвали Роман Пачино», — приводит издание слова Розенфилда.

Мальчик стал четвертым ребенком актера и первым у пары.

О том, что 83-летний Аль Пачино в июне станет четырежды отцом 30 мая сообщил портал TMZ. 29-летняя подруга актера, кинопродюсер Нур Альфала, была на восьмом месяце беременности.

Позже, 2 июня, в прессе появилось множество слухов о якобы бесплодии Аль Пачино. По данным СМИ, актер сначала не поверил, когда возлюбленная заявила ему о будущем ребенке, и захотел убедиться, что ребенок его, поэтому сделал тест ДНК. По сведениям информаторов, тест показал отцовство Пачино.

Рождение четвертого наследника у Пачино отобрало лавры самого почтенного по возрасту голливудского отца у Роберта Де Ниро. Он в свои 79 лет в начале апреля стал отцом девочки. Ее назвали Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро.

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