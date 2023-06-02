Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
В России создадут нейросеть для поиска домашних животных
Происшествия
ВФУ выпустили 30 снарядов по Донецку за час
Мир
В Канаде из-за лесных пожаров без электричества остались 250 тыс. человек
Наука и техника
В МАИ придумали инновационное крыло для беспилотников
Общество
В РПЦ подтвердили перемещение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя 4 июня
Происшествия
В Москве из-за пожара эвакуировали около 500 человек
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Общество
В Дагестане восстановили электроснабжение всех обесточенных непогодой районов
Происшествия
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими боевиками Горловки
Армия
В Совбезе заявили о выпуске в РФ более 600 танков в 2023 году
Мир
США решили прекратить передачу РФ данных о расположении своих стратегических вооружений
Мир
Церемония инаугурации президента Турции состоится 3 июня

Аль Пачино не поверил в грядущее отцовство из-за предполагаемого бесплодия

0
Фото: AP Photo/Invision/Andy Kropa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После сообщения о грядущем отцовстве заядлого голливудского холостяка Аль Пачино в прессе появилось множество слухов и данных инсайдеров. Одни уверяли, что Пачино и его подруга Нур Альфала расстались, другие рассказывали о невероятном удивлении бесплодного отца, который поверить не мог в такое чудо, пишет PageSix.

«Да, они всё еще вместе», — сообщил порталу источник, близкий к 83-летнему Пачино.

Во вторник, 30 мая, источник сообщил сайту Showbiz411, что Пачино «на самом деле считал, что их отношения закончились давным-давно». Альфала же, по сведениям инсайдеров, вернулась к Пачино более чем через год после того, как они перестали общаться. А о беременности не говорила будущему отцу 11 недель.

Аль Пачино был настолько уверен, что не может иметь детей из-за проблем со здоровьем, что сначала не поверил, когда возлюбленная заявила ему о будущем ребенке. Актер был шокирован и захотел убедиться, что ребенок его, поэтому сделал тест ДНК, уверяют осведомленные источники TMZ. По сведениям информаторов, тест показал отцовство Пачино.

Представитель актера подтвердил PageSix, что пара ожидает ребенка и сообщил, что Пачино пока не делает заявлений. Он также отказался комментировать сообщения о тесте на отцовство.

Рожают все: какие премьеры сериалов ждут нас в июне
Женщины начинают и выигрывают

О том, что 83-летний Аль Пачино в июне станет четырежды отцом 30 мая сообщил портал TMZ. 29-летняя подруга актера, кинопродюсер Нур Альфала на восьмом месяце беременности.

Грядущее рождение четвертого наследника у Пачино отберет лавры самого почтенного по возрасту голливудского отца у Роберта Де Ниро. Он в свои 79 лет в начале апреля стал отцом девочки. Ее назвали Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023