Аль Пачино не поверил в грядущее отцовство из-за предполагаемого бесплодия

После сообщения о грядущем отцовстве заядлого голливудского холостяка Аль Пачино в прессе появилось множество слухов и данных инсайдеров. Одни уверяли, что Пачино и его подруга Нур Альфала расстались, другие рассказывали о невероятном удивлении бесплодного отца, который поверить не мог в такое чудо, пишет PageSix.

«Да, они всё еще вместе», — сообщил порталу источник, близкий к 83-летнему Пачино.

Во вторник, 30 мая, источник сообщил сайту Showbiz411, что Пачино «на самом деле считал, что их отношения закончились давным-давно». Альфала же, по сведениям инсайдеров, вернулась к Пачино более чем через год после того, как они перестали общаться. А о беременности не говорила будущему отцу 11 недель.

Аль Пачино был настолько уверен, что не может иметь детей из-за проблем со здоровьем, что сначала не поверил, когда возлюбленная заявила ему о будущем ребенке. Актер был шокирован и захотел убедиться, что ребенок его, поэтому сделал тест ДНК, уверяют осведомленные источники TMZ. По сведениям информаторов, тест показал отцовство Пачино.

Представитель актера подтвердил PageSix, что пара ожидает ребенка и сообщил, что Пачино пока не делает заявлений. Он также отказался комментировать сообщения о тесте на отцовство.

О том, что 83-летний Аль Пачино в июне станет четырежды отцом 30 мая сообщил портал TMZ. 29-летняя подруга актера, кинопродюсер Нур Альфала на восьмом месяце беременности.

Грядущее рождение четвертого наследника у Пачино отберет лавры самого почтенного по возрасту голливудского отца у Роберта Де Ниро. Он в свои 79 лет в начале апреля стал отцом девочки. Ее назвали Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро.