Аль Пачино в 83 года станет отцом в четвертый раз

Голливудский актер, режиссер и сценарист Альфредо (Аль) Пачино станет отцом в четвертый раз через месяц. Его 29-летняя подруга кинопродюсер Нур Альфала — на восьмом месяце беременности, сообщил 30 мая портал TMZ.

Источники издания сообщили, что Альфала встречалась с Пачино с апреля 2022 года. До оскароносного актера дочь кувейтского бизнесмена и американки встречалась с Миком Джаггером, Клинтом Иствудом, миллиардером Николасом Берггрюэном.

У Пачино пока трое детей от двух разных женщин — преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант (дочь) и актрисы Беверли Д’Анджело (двойняшки сын и дочь).

Грядущее рождение четвертого наследника у актера отберет лавры самого почтенного по возрасту голливудского отца Роберта Де Ниро. Он в свои 79 лет в начале апреля стал отцом девочки. Ее назвали Джиа Вирджиния Чен-Де Ниро.

Как уже подсчитали в TMZ, Пачино отпразднует 101 год, когда его будущему ребенку исполнится 18.

В апреле у американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. Об этом рассказала мать девочки, старшая дочь знаменитостей Румер Уиллис.

Тогда же, в апреле, российский актер Павел Прилучный в третий раз стал отцом. Его супруга, актриса Зепюр Брутян родила сына.