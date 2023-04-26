У актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка

У американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. Об этом 25 апреля рассказала мать девочки, старшая дочь знаменитостей Румер Уиллис.

«Ты настоящее чудо. <…> И больше, чем мы мечтали», — написали Румер Уиллис и ее муж, солист группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас в совместном посте в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Девочку назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Она родилась 18 апреля.

Как передает «Газета.Ru», на публикацию молодых родителей отреагировали Деми Мур и нынешняя жена Уиллиса британская модель Эмма Хеминг.

«Настоящая любовь к этой маленькой птичке», — отметила Мур.

Хеминг в свою очередь написала: «Боже, мы так ее любим».

Деми Мур и Брюс Уиллис вступили в брак в 1987 году и развелись через 13 лет. У них три общие дочери — Румер, Скаут и Таллулу.

В браке с Хеминг у актера родились еще две дочери — Мейбл Рей и Эвелин Пенн.

В феврале сообщалось, что врачи диагностировали у Брюса Уиллиса лобно-височную деменцию (ЛВД). На сегодняшний день специалисты не знают, как с ней бороться или хотя бы замедлить дегенеративные процессы. В заявлении родственники актера выразили надежду на то, что их ситуация привлечет внимание общественности к недугу, который требует тщательного и всестороннего исследования.

Также 25 апреля стало известно, что британский актер Дэниел Рэдклифф, исполнивший главную роль в серии фильмов о «Гарри Поттере», впервые стал отцом. Актера и его партнершу, американскую актрису Эрин Дарк, заметили с детской коляской в Нью-Йорке.