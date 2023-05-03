Российский актер Павел Прилучный в третий раз стал отцом. Его супруга, актриса Зепюр Брутян родила ему сына. Видеоролик о счастливом событии родители разместили на странице Брутян в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В комментарии к ролику указана только дата «28.04.23», а сопровождает ее эмодзи-сердечко синего цвета, из чего можно сделать вывод, что родился мальчик. На кадрах новоиспеченный отец перерезает пуповину, а потом укачивает младенца. На кадрах малыш укутан в голубое одеяло, отмечает телеканал «360».

Также на видео из роддома попали двое других детей Прилучного, девочка Мия и мальчик Тимофей от первого брака.

Прилучный и Брутян отпраздновали свадьбу 25 августа прошлого года. Как сообщает Life.ru, мероприятие им обошлось более чем в 15 млн рублей.

В феврале 2023 года, на свой день рождения, Брутян открыто объявила о беременности, сообщает «Федеральное агентство новостей».

До этого актер был женат на модели и актрисе Агате Муцениеце. В 2013 году у них родился сын, а в 2016 году — дочь. В 2020 году пара объявила о разводе, пишет сайт aif.ru.