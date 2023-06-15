Врач рассказала о вреде зеленого чая

Зеленый чай содержит танин и повышает кислотность желудочного сока, поэтому его не рекомендуется пить не только людям с определенными заболеваниями, но и беременным женщинам. Об этом в четверг, 15 июня, рассказала врач-гастроэнтеролог, заведующая терапевтическим отделением ЦКБ «РЖД-Медицина» Анна Свиридова «Газете.Ru».

«Зеленый чай не рекомендуется пить беременным, так как содержащийся в нем танин препятствует всасыванию фолиевой кислоты, которая необходима для правильного развития нервной системы у плода», — цитирует издание Свиридову.

Кроме того, врач-гастроэнтеролог добавила, что зеленый чай не рекомендуется людям с пониженным артериальным давлением, железодефицитной анемией и остеопорозом, так как танин также способен вызвать замедление всасывания железа, кальция и магния тонким кишечником.

Также сообщается, что зеленый чай противопоказан пациентам, страдающим гастритам и язвенной болезнью, так как он повышает кислотность желудочного сока. Кроме того, Свиридова порекомендовала не пить зеленый чай перед сном, чтобы избежать проблем с бессонницей.

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