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Генпрокуроры России и Азербайджана подписали программу сотрудничества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов и его азербайджанский коллега Кямран Алиев провели рабочую встречу во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 15 июня сообщила пресс-служба российского ведомства.

Краснов и Алиев подписали программу сотрудничества на 2024–2025 годы. Документ предусматривает встречи по обмену опытом в сферах защиты социально уязвимых категорий населения, противодействия нелегальному выводу за рубеж цифровых финансовых активов, использования современных технологий в деятельности прокуроров и надзорной деятельности органов военной прокуратуры.

«Подобный обмен практиками положительно сказывается на эффективности работы прокуроров, поэтому считаю важным продолжить взаимодействие в таком формате и подписать новую программу сотрудничества на двухлетний период. В нее включены актуальные направления двустороннего взаимодействия, касающиеся использования современных технологий и цифровизации прокурорской деятельности, особенностей осуществления надзора за деятельностью органов военной юстиции и ряд других», — сказал Краснов.

Он также отметил активную реализацию договоренности в научно-образовательной сфере и поблагодарил за проведенную работу по расследованию актов вандализма, совершенных на русском кладбище в Баку.

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Ранее в этот день в рамках ПМЭФ также прошла встреча Краснова и генпрокурора Армении Анны Вардапетян. Краснов заявил о готовности продолжить совместную работу по совершенствованию деятельности органов прокуратур России и Армении.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

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