Реклама
Прямой эфир
Общество
Орешкин сообщил о возвращении в РФ уже половины из уехавших осенью жителей
Экономика
Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом
Наука и техника
Авиакомпания «Якутия» может получить самолеты Ту-214
Общество
Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке
Мир
Москва выразила демарш Канаде из-за намерения конфисковать Ан-124
Общество
Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Политика
Песков назвал проверку «Ельцин Центра» обычной работой Минюста
Армия
Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Общество
Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара
Мир
Захарова заявила об отказе Украины проводить переговоры в угоду Западу
Сюжет:

Генпрокуроры России и Армении провели встречу в рамках ПМЭФ-2023

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) прошла встреча Генпрокурора России Игоря Краснова и Генпрокурора Армении Анны Вардапетян.

Краснов отметил, что договоренности, достигнутые в рамках предыдущей встречи в декабре прошлого года, активно реализуются.

«Проводится работа по организации обучения армянских прокуроров на факультете повышения квалификации Университета прокуратуры России. Также подтверждаю готовность принять на обучение граждан Армении по программе высшего профессионального образования в Санкт-Петербургском филиале Университета», — сказал он.

Генпрокурор России акцентировал внимание и на успешно проведенных в Ереване образовательных мероприятиях для военных прокуроров с участием специалистов Военного университета Минобороны РФ, а также недавно состоявшемся первом семинаре в рамках подписанной программы сотрудничества, на котором были обсуждены вопросы использования электронных доказательств в уголовном и гражданском процессах.

Краснов заявил о готовности продолжить совместную работу по совершенствованию деятельности органов прокуратур России и Армении.

Закон и правопорядок: Путин призвал жестко реагировать на попытки раскачать РФ
Какие еще поручения президент дал прокурорам и как прошла его встреча с сирийским коллегой

ПМЭФ-2023 проходит с 14-17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Межправительственного совета ЕАЭС сообщил, что в январе–апреле взаимный товарооборот России и Армении вырос на 96%.

При этом сам товарооборот, по заявлению премьер-министра РФ, оценивается примерно в 140 млрд рублей, или 660 млрд армянских драм.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023