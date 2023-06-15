Генпрокуроры России и Армении провели встречу в рамках ПМЭФ-2023

В рамках Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) прошла встреча Генпрокурора России Игоря Краснова и Генпрокурора Армении Анны Вардапетян.

Краснов отметил, что договоренности, достигнутые в рамках предыдущей встречи в декабре прошлого года, активно реализуются.

«Проводится работа по организации обучения армянских прокуроров на факультете повышения квалификации Университета прокуратуры России. Также подтверждаю готовность принять на обучение граждан Армении по программе высшего профессионального образования в Санкт-Петербургском филиале Университета», — сказал он.

Генпрокурор России акцентировал внимание и на успешно проведенных в Ереване образовательных мероприятиях для военных прокуроров с участием специалистов Военного университета Минобороны РФ, а также недавно состоявшемся первом семинаре в рамках подписанной программы сотрудничества, на котором были обсуждены вопросы использования электронных доказательств в уголовном и гражданском процессах.

Краснов заявил о готовности продолжить совместную работу по совершенствованию деятельности органов прокуратур России и Армении.

ПМЭФ-2023 проходит с 14-17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Межправительственного совета ЕАЭС сообщил, что в январе–апреле взаимный товарооборот России и Армении вырос на 96%.

При этом сам товарооборот, по заявлению премьер-министра РФ, оценивается примерно в 140 млрд рублей, или 660 млрд армянских драм.