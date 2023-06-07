Мишустин указал на рост товарооборота РФ и Армении на 96% в 2023 году

В январе–апреле взаимный товарооборот России и Армении вырос на 96%. Об этом в среду, 7 мая, заявил премьер–министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с премьер–министром Армении Николом Пашиняном на полях Межправительственного совета ЕАЭС.

При этом сам товарооборот, по заявлению премьер-министра РФ, оценивается примерно в 140 млрд рублей или 660 млрд армянских драм.

«Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, они носят стратегический и союзнический характер. Сегодня торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно и динамично, несмотря на незаконные экономические санкции, которые приняли ряд недружественных государств», — сказал Мишустин.

Кроме того, в Армении успешно работают более 4,5 тыс. компаний с российским капиталом, а их накопленные инвестиции превышают 46% от общего объема иностранных вложений в экономику Армении, отметил российский премьер–министр.

При этом, Мишустин заявил, что важно не только сохранить положительную динамику в отношениях между Москвой и Ереваном, но и выйти на новые рекордные показатели.

«Мы заинтересованы в запуске новых совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, цифровизации, агропромышленном комплексе. Российские компании готовы предложить передовые решения, в том числе в сферах электронного правительства, умного и безопасного города, транспортной инфраструктуры», — сообщил премьер–министр РФ.

Ранее, 25 мая, положительную динамику товарооборота между Россией и Арменией отметил президент РФ Владимир Путин. Как заявил глава государства, если развитие товарооборота сохранится, то будет перекрыт рекорд сотрудничества двух стран, установленный в 2022 году. Кроме того, 22 мая, Никол Пашинян отметил, что западные страны не могут повлиять на отношения Москвы и Еревана.