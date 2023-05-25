Путин указал на динамику товарооборота между Россией и Арменией
Россия и Армения активно развивают двусторонние отношения, товарооборот между государствами демонстрирует устойчивую динамику. Об этом 25 мая заявил президент РФ Владимир Путин, открывая двусторонние переговоры с главой армянского правительства Николом Пашиняном в Кремле.
«Наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику. В прошлом году он вырос на 83 с лишним процента и достиг $ 5 млрд. За январь— март текущего года прибавил еще $1,5 млрд», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что двустороннее взаимодействие РФ и Армении в различных областях продолжает активно развиваться.
Как отметил глава государства, если развитие товарооборота сохранится, то будет перекрыт рекорд сотрудничества двух стран, установленный в 2022 году.
Накануне вечером Пашинян прибыл в Москву для участия в очередном заседании Евразийского экономического совета (ЕАЭС). В российской столице кроме его встречи с Путиным запланированы переговоры в трехстороннем формате, к которым присоединится президент Азербайджана Ильхам Алиев.