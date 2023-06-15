Президент ТПП назвал приемлемой для бизнеса ставку разового взноса в бюджет

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации Сергей Катырин 15 июня в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказался о разовом взносе в бюджет от бизнеса.

Он отметил, что ставка разового сбора с бизнеса составит 5% при уплате до 30 ноября 2023 года, а после — это 10% от сверхприбыли компаний за предыдущие года.

«Мы считаем, что это вполне <...> приемлемая сумма. Мы внимательно работали с этой темой, работали с правительством. На всех этапах дискуссии, которая шла и считаем, что вполне приемлемая сумма», — сказал он.

По его словам, важно, чтобы механизм был прозрачным и сумма взноса четко отслеживалась

«Дьявол кроется в мелочах, чтобы они [деньги], конечно, были учтены и бизнес был уверен, что заплатили, <...> никаких проблем нет», — подчеркнул Катырин.

При этом, он напомнил, что данный проект должна еще будет рассмотреть Госдума и часть предприятий или отраслей могут вывести из-под этого взноса.

«Но нам бы тогда хотелось, чтобы все-таки не менялась сумма. Чтобы тех, кого освободили от этого взноса, эта сумма не переложилась на тех, кто будет платить <...> Если уж договорились о 5% так, чтобы это осталось в силе», — добавил президент ТПП.

Ожидается, что взнос должны направить в бюджет российские и иностранные организации с постоянным представительством в России, прибыль которых в 2021–2022 годах превысила 1 млрд рублей.

Ранее, 11 апреля, Центр экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ предоставил результаты исследований, в которых говорилось, что крупные предприятия могут пополнить бюджет за счет единовременного взноса на 470 млрд рублей.

В марте статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявлял о том, что под уплату добровольного единоразового взноса в федеральный бюджет страны подпадут все сферы бизнеса, кроме нефтегазового сектора, угольной промышленности и малого и среднего предпринимательства.