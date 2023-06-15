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Политолог оценил шанс на сокращение помощи Киеву при новом правительстве Румынии

Политолог Аверьянов: смена правительства в Румынии не отразится на помощи Украине
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Фото: Global Look Press/KTH
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Смена правительства в Румынии не отразится на помощи Украине. Об этом 15 июня «Известиям» сообщил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день парламент Румынии поддержал кандидата в премьеры, главу Социал-демократической партии Марчела Чолаку и одобрил формирование нового правительства.

«Смена премьер-министра Румынии носит плановый характер и обусловлена коалиционностью нынешнего правительства страны. Правоцентристов сменяют левоцентристы, это, конечно, приведет к смене некоторых оттенков во внутренней политике страны, однако же не затронет внешнеполитический курс», — сказал политолог.

По его мнению, Бухарест продолжит выступать за запрет ввоза украинского зерна в Румынию, поскольку это наносит вред местным сельхозпроизводителям, но при этом не откажется от предоставления помощи Украине.

«Надо отметить, что в Словакии [бывший премьер-министр] Роберт Фицо, такой же социал-демократ как новый премьер-министр Румынии, сказал, что в случае победы его политической силы на парламентских выборах, Словакия помощь Украине прекратит. Получается, что социал-демократы социал-демократам рознь в Европе», — заключил Аверьянов.

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В конце мая сообщалось, что Румыния поставила Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи. Уточнялось, что помощь была предоставлена Бухарестом 27 мая в связи с недостаточной мощностью украинских электростанций во время вечернего пика потребления электроэнергии.

В апреле министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску сообщил, что Бухарест готов помочь Молдавии и Украине пройти техническую оценку выполнения условий для вступления в Европейский союз.

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