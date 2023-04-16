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Румыния заявила о готовности помочь Украине и Молдавии вступить в ЕС

Ауреску: Румыния готова помочь Украине и Молдавии выполнить условия для вступления в ЕС
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Wiktor Dabkowski
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Румыния готова помочь Молдавии и Украине пройти техническую оценку выполнения условий для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом 16 апреля заявил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску в эфире телеканала Digi 24.

«Румыния будет и впредь поддерживать Украину и Молдавию, в том числе посредством технической экспертизы, для выполнения рекомендаций, которые были поставлены ЕК относительно начала переговорного процесса о присоединении к ЕС», — отметил Ауреску.

Министр напомнил, что осенью текущего года Еврокомиссия даст оценку тому, как Украина и Румыния соблюдают условия и рекомендации для вступления в ЕС. Если отчет будет положительным, страны смогут перейти к следующему шагу — началу переговоров о присоединении. По мнению Ауреску, обе страны заслуживают того, чтобы идти европейским путем.

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В июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе. По итогам саммита Украина и Молдавия получили ряд условий, которые необходимо выполнить, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких предписаний.

В декабре прошлого года сообщалось, что Верховная рада Украины приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ожидается, что вопрос о принятии Украины и Молдавии в Евросоюз будет рассмотрен на саммите, который пройдет в декабре 2023 года.

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