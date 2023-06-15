В баре Воронежа объяснили отказ пустить участника СВО в заведение

Участника специальной военной операции, одетого в военную форму, не пустили в бар «Понеслось» в Воронеже. Сотрудники заведения объяснили свое решение в четверг, 15 июня, в беседе с ИА Регнум.

Накануне в Сети появилось видео, на котором работники бара отказываются пропускать мужчину в военной форме. На кадрах слышно, как товарищи мужчины заявляют, что он — участник СВО. После публикации ролика пользователи социальных сетей раскритиковали заведение.

Администратор бара пояснил, что днем любой человек в форме может зайти в заведение, но в ночное время в выходные дни действует дресс-код.

«Мы не пускаем людей в спортивных костюмах, в лыжных комбинезонах, в военной форме и униформе. В будний день — пожалуйста. У нас никто против военных ничего не имеет, просто есть определенные правила. Человеку в одежде цвета хаки было предложено переодеться и прийти отдохнуть в бар», — сказал он.

Отмечается, что документы об участии мужчины в спецоперации предъявлены не были. В баре обратили внимание, что на госте также не было погон и символики. Администратор добавил, что компания была в состоянии алкогольного опьянения и постоянно переходила на оскорбления.

«Я думаю, в трезвом состоянии эти мужчины бы себя так не вели, потому что на вид они все приличные граждане», — рассказал собеседник агентства.

Администратор также указал, что его коллеге, попавшему на видео, пришлось удалить свои страницы в соцсетях после поступивших угроз. Заведение планирует написать заявление в полицию на неизвестных людей, которые угрожали их работнику расправой.

Ранее, 3 декабря 2022 года, в соцсетях появилось видео из краснодарского бара «Руки вверх». На кадрах охрана заведения утверждает, что вход в заведение в камуфляже неприемлем. А посетитель в военной форме пытается ему объяснить, что он «военный человек» и у него нет другой одежды. Лидер музыкальной группы «Руки вверх» Сергей Жуков, в свою очередь, рассказал «Известиям», что узнал об инциденте из Telegram-каналов и пообещал разобраться в ситуации, а также связаться с героем ролика. На следующий день он заявил, что отменил запрет на камуфляж в своих барах.